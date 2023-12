“Sognando con JOY” Musica, parole e…SOGNI Con Joy Cadenasso

Il 9 dicembre alle ore 16 nel Salone degli Stucchi di Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure

Associazione Musicamica e RGB Produzioni Presentano a un anno esatto dalla Prima, lo spettacolo musicale e letterario “SOGNANDO CON JOY” di e con JOY CADENASSO. E anche questo dicembre aprirà il calendario delle festività natalizie organizzato da Associazione Musicamica. Darà infatti il via alla rassegna “Santa Festival Winter 2023-24”. Questa volta la location è la splendida Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure che ospiterà l’evento, reduce da una serie di repliche con ottimi riscontri, il 9 di dicembre alle ore 16 nel bellissimo Salone degli Stucchi. E questo appuntamento è inserito nel programma di “Atmosfere Natalizie a Villa Durazzo”, nell’ambito della manifestazione “Il Bello delle Donne Liguri”.

Ispirato al libro “La lista dei sogni – Per non dimenticare chi siamo”, primo romanzo della giornalista e conduttrice radio-tv genovese JOY CADENASSO, è un progetto dove arti diverse si fondono l’una con l’altra. Musica, recitazione e disegno danno così vita ad un’atmosfera sognante, e in questo caso l’ambientazione scenografica della Villa e dei paesaggi intorno faranno da perfetto scenario allo spettacolo.

L’autrice, tra le cui attività professionali c’è anche quella di cantautrice, eseguirà dei brani, si racconterà e presenterà in maniera nuova il suo libro che prenderà vita sulla scena.

Seguendo un percorso fiabesco l’evento si sviluppa alternando esecuzioni musicali, letture ispirate al romanzo, e racconti di vita. Un programma emozionante che porta lo spettatore a sognare esso stesso, immedesimandosi tra le pagine anche grazie alla musica coinvolgente scelta fra brani internazionali conosciuti (romantici e anche natalizi), ed altri scritti anche dalla stessa autrice. Joy Cadenasso, come sempre, sarà accompagnata in quest’avventura da Bruno Santoro (noto cantautore ed arrangiatore genovese con cui collabora da oltre 20 anni). E in chiusura sarà disponibile per intrattenersi con gli ospiti firmando, per chi volesse, le copie del romanzo, arricchito in copertina e tra le pagine interne da illustrazioni realizzate dal lei stessa. Nel corso dell’evento Joy eseguirà inoltre il suo ultimo singolo “Universo” e in anteprima presenterà il suo nuovo lavoro editoriale, il racconto illustrato per bambini “Le avventure di Marcio Pepe – Casa dolce casa”.

Ma non tutto, perché ad arricchire la scena sarà presente, come in ogni appuntamento di “Sognando con Joy”, il poeta genovese Guido Mazzoni che di recente ha pubblicato la sua seconda raccolta di poesie dal titolo “Di nuovo in viaggio”. Ma il 9 dicembre porterà alcuni suoi componimenti dedicati alla figura della donna, scritti appositamente per l’occasione. A presentare e moderare l’incontro sarà ancora una volta l’amico, giornalista e conduttore radio-tv, Claudio Gambaro.

INGRESSO a offerta libera in favore di Musicamica. Prenotazioni al 339 653 1632.

Evento organizzato da Associazione Musicamica ed RGB Produzioni. Direzione artistica di Giovanna Savino. Con la collaborazione del Comune di Santa Margherita Ligure e di Villa Durazzo. http://www.giovannasavino.it

BREVI BIO

Joy Cadenasso

Giornalista pubblicista iscritta all’Ordine Nazionale, conduttrice radio-televisiva, voice over, cantante.

Collabora da anni con Liguria Notizie ed altre redazioni da tutta Italia. Autrice e conduttrice del programma di intrattenimento tv “Sempre Curiosa” in onda in Liguria sulle emittenti televisive 111tv e Telegenova e inversione radiofonica su Radio Onda Ligure. Collabora con diverse tv e radio provenienti da varie zone italiane come conduttrice, voice over e per la fornitura di rubriche o altri contenuti. Si occupa di comunicazione su più fronti collaborando con associazioni, agenzie, autori, musicisti etc.. Specializzata nello studio della voce collabora con diversi studi di registrazione per la realizzazione di documentari, doppiaggi, video istituzionali e altro, uscendo anche a livello nazionale (Mediaset, RDS). E’ voce ufficiale dell’emittente tv ligure Telenord. Amante della musica e del canto da sempre, è da oltre vent’anni parte della Bruno Santoro Band con cui è cresciuta artisticamente esibendosi come cantante nel nord Italia. Finalista di Fantastica 2003. Fotomodella per Cioè 2003. Finalista del premio Mia Martini 2004. Autrice di canzoni per sé e per altri (in italiano, inglese e spagnolo). Come cantante ha pubblicato alcuni singoli e collaborato con diverse etichette discografiche ed esponenti noti della musica italiana. Ad aprile 2022 pubblica il suo primo romanzo “La lista dei sogni – Per non dimenticare chi siamo” di cui ha anche illustrato copertina e disegni interni. A seguire ha pubblicato tre album da colorare per bambini appartenenti alla collana “Colora con Joy”. Ha inoltre pubblicato un racconto per bambini ispirato alle vicende di un gatto realmente esistito, “Le avventure di Marcio Pepe – Casa dolce casa”. Tutti i suoi libri sono auto pubblicati e disponibili su Amazon. Attualmente sta lavorando ad altri progetti editoriali tra cui un romanzo fantasy. Come illustratrice fa parte dell’Associazione Lo Scarabocchiatore e ha realizzato diversi lavori su commissione.

Bruno Santoro

Cantautore e arrangiatore comincia da bambino ad appassionarsi alla musica avvicinandosi dapprima al mondo della radio raggiungendo una buona popolarità come speaker e DJ in Liguria negli anni ’80 e lavorando anche fuori regione in diverse location italiane, e poi alla musica live formando con Franco Mastropasqua (allora chitarrista dei Ricchi e Poveri) la Bruno Santoro Band, una delle più longeve band del territorio, ottenendo ottimi consensi. Con gli stessi Ricchi e Poveri negli anni ’90 si muove in tour in Italia e oltre confine aprendone i concerti insieme ai musicisti. Si avvicina alla scrittura dei testi e della musica diventando autore per sé e per altri, specializzandosi nell’arrangiamento e collaborando con nomi importanti come Vladi Tosetto, Pippo Landro e Danilo Madonia. Partecipa a Sanremo Giovani nel 1994 con un suo brano rap giungendo in finale. Nel tempo si specializza come fonico di palco e di studio e in seguito, approdando nelle tv locali, approfondisce la regia e l’editing video. Collabora con emittenti tv e radio di tutta Italia per la realizzazione di format, rubriche e contenuti di vario genere. Si occupa poi di comunicazione collaborando con diversi artisti, enti e associazioni per la creazione di video e spot promozionali e grafiche personalizzate.

Guido Mazzoni

Appassionato di tutto ciò che è fuori dall’ordinario è sempre stato un avido lettore, a partire dai fumetti fino ad arrivare da più grande ai libri sui generi paranormale, ufo, horror.

Con curiosità adora scoprire tra le pagine le culture dei diversi popoli, le usanze, i miti e le leggende, esplorando anche rami come i tarocchi e le creature fantastiche. La lettura lo ha spinto inoltre a cimentarsi nella poesia, con cui esprime il suo io interiore e la sua voglia di non uniformarsi, di non seguire gli schemi.

Ama l’arte e gli animali, in particolar modo il lupo, figura che lo ha ispirato sia nei suoi scritti che nella visione libera della vita. Adora la sua famiglia e soprattutto suo figlio Gabriel.

Chi ha imparato a conoscerlo un po’ di più ha scoperto in lui anche un animo dolce e ironico, giusto contraltare del suo vivere la poesia. Del 2022 è il suo primo libro, la raccolta di poesie “Il viaggio di un uomo”. Del 2023 il seguito “Di nuovo in viaggio”.

Claudio Gambaro

Pubblicista iscritto all’Ordine dei Giornalisti, si occupa di comunicazione, ufficio stampa e consulenza per la realizzazione di eventi culturali. Collabora con aziende e pubbliche amministrazioni, case editrici e gruppi musicali. La conduzione è la parte che lo contraddistingue e che preferisce. Collabora con Radio Sanremo da diversi anni e con altre radio e televisioni liguri dove intervista importanti ospiti della musica e della letteratura. Conduce per l’emittente nazionale Canale Italia gli speciali “Gran Galà della Stampa” e “Sanremo canta Napoli” entrambi dal Teatro del Casinò di Sanremo. E’ il conduttore ufficiale di “Palco d’Autore”, il contest nazionale dedicato agli autori, cantautori ed interpreti, organizzato con il Patrocinio del Comune di Salerno. Esperto della scena cantautorale italiana non rinuncia mai all’imperdibile appuntamento come inviato al Festival di Sanremo, dove ogni anno segue la kermesse dalla sala stampa insieme a giornalisti di tutto il mondo.