Via Buozzi, 36enne ruba nel parcheggio interscambio Amt: preso

Gli agenti della Polizia di Stato intorno alle 16 di ieri hanno arrestato in via Buozzi a Genova un 36enne per il reato di furto aggravato denunciandolo, inoltre, per ricettazione.

I responsabili della Questura genovese non hanno fornito le generalità, né la nazionalità dell’arrestato.

Ieri pomeriggio un militare dell’Esercito Italiano ha visto il 36enne mentre stava rubando all’interno di un’auto parcheggiata.

Il giovane ha chiamato subito il 112 e fornito dettagliata descrizione e via di fuga del ladro, permettendo all’equipaggio delle Volanti di catturarlo in via Prè.

A seguito di perquisizione personale, il malvivente è stato trovato in possesso di una “Viacard” intestata a terzi e di un martello frangivetri, rubato il giorno stesso a bordo di un treno, con il quale ha infranto i vetri di tre vetture in sosta nel parcheggio di interscambio AMT.