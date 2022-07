Soddisfazioni per Davide Craviotto dal Rally della Lanterna

Il pilota genovese quarto di Gruppo e primo di Classe

“Meglio di così non poteva andare“. E’ soddisfatto Davide Craviotto il giorno dopo il 38° Rally della Lanterna – 6° Rally Val d’Aveto, a cui ha preso parte con Fabrizio Piccinini ed al volante della Renault Clio di Classe Rally5 messagli a disposizione dalla Gima Autosport. Il pilota genovese, infatti, ha chiuso la gara in ventiquattresima posizione assoluta ed al quarto posto di Gruppo, conquistando anche il successo nella Classe d’appartenenza.

“Abbiamo cercato di fare il meglio possibile – osserva il portacolori della Scuderia dei Fiori – nonostante il tempo imposto sulla prima prova speciale, davvero pesante ai fini della classifica assoluta e di quella di Gruppo. Il piazzamento finale, se raffrontato con vetture e forze in campo, è da considerarsi più che soddisfacente. Così come è stato molto piacevole ricevere il premio speciale, messo in palio dal Gruppo Sportivo Allegrezze, per i vincitori della Classe Rally5“.

“Siamo doppiamente contenti – conclude Davide Craviotto – sia per lo svolgimento della gara che per il nostro piazzamento, da cui sono arrivati punti pesanti per i nostri obbiettivi stagionali: la Coppa Rally di Zona2, l’ R Italian Trophy e la Michelin Zone Rally Cup, che ora ci vede al comando“.