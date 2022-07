Canottaggio, Festival dei Giovani: Rowing e Velocior in grande evidenza

Il Canottaggio ligure brinda anche alla 33a edizione del Festival dei Giovani, andata in scena all’Idroscalo di Milano con la partecipazione di oltre 2000 vogatori protagonisti in oltre 500 gare. Ottimi, intanto, i piazzamenti di club a cominciare dalla straordinaria impresa del Rowing Club Genovese, ottavo classificato con 834 punti, seguito dalla Velocior Spezia, diciottesima con 560 per un quadro generale che nelle prime 50 posizioni vede anche lo Speranza Pra’ trentunesimo con 418, la Canottieri Argus Santa Margherita Ligure trentacinquesimo con 396.

Ori per la Velocior Spezia a firma della cadetta Francesca Torri, del 4 di coppia Allievi C (Guano, Neri, Neri, Trucco), gli allievi C Teseo Campi, Diego Guano, Nicola Neri, Luca Neri, Giacomo Guano (doppietta), il doppio Allievi C Neri-Neri, l’allievo B1 Elia Lucilli.

Il Rowing Club Genovese sale sul più alto gradino del podio con i cadetti Leonardo De Palma e Irene Dominici (doppietta), del 4 senza Cadetti (Pinna, Vallarino, Torre, Ceccaroni), il doppio Allieve C Lattanzio-Pozzobon, l’allievo B2 Riccardo Ren, l’allievo C Pietro Coppa, il doppio Cadetti Vallarino-Pinna.

Le vittorie targato Argus Santa Margherita Ligure portano la firma dell’allieva B2 Bianca Bernardi, dell’allievo B2 Aldin Apuzzo, dell’allievo B2 Manuel Tosi, dell’allievo B2 Lorenzo Caperoni, del doppio Allieve B2 Castagnola-Castania, del doppio Allievi B2 Apuzzo-Tosi, del 4 di coppia Allievi B2 Canale-Apuzzo-Tosi-Caperoni e del 4 di coppia Allieve B2 Bernardi-Castagnola-Castania-Palazzi.

LNI Sestri Ponente prima classificata con l’allievo C Riccardo Ricatti, con Alice Lauletta nel singolo e nel 4 di coppia Cadette misto, con l’allieva C Alice Costantini.

Festa anche per il doppio Cadetti della LNI Savona composto da Malinconico e Boatini, per il singolista Michelangelo Malinconico. Canottieri Sampierdarenesi primeggia con il doppio Allievi B2 Arcolini-Muià e il 4 di coppia Allievi B2 (Arcolini, Muià, Zerega, Galtieri). Speranza Pra’ leader con l’allieva B2 Francesca Brena. Canottieri Sanremo a segno con l’allieva C Elena Sofia Cioni.

Nella giornata di venerdi la rappresentativa regionale conquista tre medaglie. Un argento con Terranova-Malinconico-Cantilonne-Rossi nel 4 di coppia Cadetti e due bronzi nel 4 senza Cadette (Dominici-Lauletta-Torri-Romano e Spissu-Vernazzani-Canale-Di Monte). Domenica la vittoria del 4 di coppia Cadette formato da Dominici-Lauletta-Torri-Romano

