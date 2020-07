Autostrade Liguria | Le chiusure notturne tra lunedì 20 e martedì 21 luglio

Ancora chiusure notturne sulle autostrade della Liguria

Ecco in dettaglio quelle che avverranno questa notte, ovvero tra lunedì 20 luglio e martedì 21 luglio 2020.

A7: Tratto chiuso tra Genova Ovest e il bivio A7/A12 dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 20/07/2020 al giorno 21/07/2020 per lavori.

A10: Tratto chiuso tra il bivio A10/A26 e Arenzano dalle ore 21:00 alle ore 07:00 dal giorno 20/07/2020 al giorno 22/07/2020 per lavori. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Arenzano.

A26: Masone in entrata è chiuso al traffico dalle ore 20:00 alle ore 22:00 dal giorno 20/07/2020 al giorno 20/07/2020 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Genova Pra’ su A10 Genova-Ventimiglia. Entrata consigliata verso Gravellona Toce: Ovada.

Ancora chiusi alcuni caselli autostradali:

A7 Serravalle-Genova: la stazione di Isola del Cantone in entrata verso Milano e verso Genova e in uscita da Genova.

A10 Genova-Savona: la stazione di Genova Pegli, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova.

A10 Genova-Savona: la stazione di Genova Pra’ in uscita per chi proviene da Genova.

A10 Genova-Savona: la stazione di Celle Ligure in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona;

A12 Genova-Sestri Levante: la stazione di Chiavari in entrata e in uscita.