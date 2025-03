“Slow” di Luca Luke Repetto. La West Coast d’autore con il cantautore genovese nella presentazione del 20 marzo ore 19 da Librìdo a Genova.

“Slow” di Luca Luke Repetto, i dettagli dell’evento nell’articolo.

Giovedì 20 marzo 2025 alle ore 19, il cantautore genovese Luca “Luke” Repetto si esibirà in un imperdibile concerto acustico presso l’Librìdo in Piazza Truogoli di Santa Brigida a Genova (zona Balbi), per presentare il suo progetto musicale SLOW.

Un percorso artistico profondo e riflessivo che affronta tematiche sociali interconnesse tra cui le migrazioni, i cambiamenti climatici, le guerre, il consumo e il divario tra Nord e Sud del mondo.

Presenta il giornalista musicale Claudio Gambaro.

Attraverso le sue composizioni intense e suggestive, Luca Repetto invita il pubblico in un viaggio tra musica e coscienza, esplorando le connessioni tra questi temi attraverso testi carichi di significato e melodie evocative.

Le sonorità del concerto richiameranno il sound della West Coast, con influenze che rimandano a grandi artisti come Neil Young e sarà un’occasione unica per vivere un’esperienza musicale coinvolgente e profonda, che unisce la sensibilità artistica alla consapevolezza sociale.

Fino ad oggi, il cantautore ha pubblicato i singoli “I lost my name”, “Listen my friends”, “I don’t wanna know” e l’album “The Train” con il precedente progetto Luke’s Rail.