Sanremo, rintracciati 6 stranieri irregolari in ex hotel di via Mazzini

Sei individui denunciati ed espulsi

Sei cittadini tunisini irregolari, tra i 35 e i 45 anni, sono stati rintracciati e denunciati dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale di Sanremo all’interno di un ex hotel abbandonato in Via Mazzini. Due di loro sono stati accompagnati al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gradisca d’Isonzo, mentre per gli altri quattro è stato emesso un decreto di espulsione con l’ordine di lasciare l’Italia entro 7 giorni.

Blitz della Polizia nell’ex struttura ricettiva

L’operazione è avvenuta nella mattinata del 17 marzo 2025, quando gli agenti hanno effettuato un controllo nell’albergo dismesso, utilizzato come dormitorio abusivo.

I sei stranieri, già noti alle forze dell’ordine per precedenti di Polizia, sono stati accompagnati presso il Commissariato di Sanremo per l’identificazione. Uno di loro è stato inoltre denunciato per ricettazione, poiché trovato in possesso di un capo d’abbigliamento rubato da un’auto parcheggiata in Piazzale Carlo Dapporto, il cui furto era stato regolarmente denunciato.

Provvedimenti di espulsione

A seguito dell’identificazione e delle valutazioni dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia, il Prefetto di Imperia ha emesso quattro decreti di espulsione, mentre per due dei sei tunisini è stato disposto il trasferimento presso il CPR di Gradisca d’Isonzo per il successivo rimpatrio.