SkyMetro in Val Bisagno, Rixi: via libera da Corte dei Conti

“Con il via libera della Corte dei Conti alla registrazione del decreto Skymetro, è stata definita la nuova tempistica per la realizzazione dell’infrastruttura.

Il decreto prevede l’aggiudicazione dei lavori entro giugno 2025, l’avanzamento del 50% entro marzo 2027 e l’ultimazione dell’intervento entro dicembre 2029”.

Lo ha annunciato oggi il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e deputato genovese Edoardo Rixi (Lega).

L’opera consiste in un prolungamento, in esterno e su una linea sopraelevata, della metropolitana di Genova da Brignole a Molassana.

“Si tratta – ha spiegato Rixi – di un ulteriore passo avanti per un’opera che non interferirà con la viabilità ordinaria. E’ un progetto che porterà un cambiamento significativo nelle abitudini di trasporto in Val Bisagno”.

“Con il via libera della Corte dei Conti – ha aggiunto l’assessore comunale alla Mobilità integrata e Trasporti Matteo Campora – viene confermata la strategicità dello Sky Metro per la viabilità della Val Bisagno, di Genova e di tutta la Città Metropolitana”.