Sito Snai e app down da oltre 24 ore: attacco hacker?

Problemi per il sito e l’app della Snai, che sono down da oltre 24 ore.

Secondo le prime segnalazioni del sito specializzato Downdetector (https://downdetector.it/problemi/snai/) il blocco si sarebbe verificato intorno alle 7 di domenica mattina, in un momento in cui il traffico non era particolarmente elevato e in home page era comparsa la scritta “Manutenzione straordinaria – La manutenzione riguarda tutti i prodotti snai.it e App – Contiamo di tornare operativi a breve”.

Purtroppo non è andata così con gli utenti del sito che hanno evidenziato il proprio disappunto anche per la mancanza di notizie da parte dell’azienda.

La paura degli utenti è che il black out del sito riguardasse i conti gioco, con imprevedibili conseguenze sul denaro depositato.

L’azienda, ieri pomeriggio, ha utilizzato Twitter per comunicare come il problema riguardasse il sito e non i conti di gioco e ha precisato come il sito non fosse in manutenzione: “Stiamo avendo altri problemi che stiamo cercando di risolvere da stamani mattina. Ma ripeto: il sito non è in manutenzione”.

Gentili utenti, stiamo lavorando per ripristinare nel più breve tempo possibile tutti i servizi. Ci scusiamo per il disagio. — SNAI (@SNAI_Official) December 27, 2020

Anche l’avviso presente in homepage, è stato modificato in “Gentili utenti, stiamo lavorando per ripristinare nel più breve tempo possibile tutti i servizi. Ci scusiamo per il disagio”.

Da allora, nessuna novità con il sito è ancora in down totale e riporta la scritta “ERR_CONNECTION_TIMED_OUT”. Si tratta di un errore che indica che il sistema non è disponibile e che il tempo concesso per la connessione è trascorso e ora la richiesta è scaduta.

Attualmente non ‘è alcuna possibilità di giocare o di utilizzare le forme di pagamento.

Resta da domandarsi cosa sia successo e il silenzio da parte dell’azienda non fa escludere nessuna ipotesi, neppure quello di un possibile attacco hacker.