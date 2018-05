Sicurezza, in arrivo Photo red negli incroci pericolosi alla Foce e in corso Europa

Agli impianti semaforici degli incroci più pericolosi di Genova potrebbero essere installati i “T-red” o “Photo red” in grado di registrare l’infrazione dei veicoli che passano col rosso.

Lo ha annunciato ieri a Tursi, durante la Commissione consiliare sul tema della sicurezza stradale, il nuovo comandante della Polizia Municipale Gianluca Giurato.

Spiegando che a Pavia (da dove proviene) il photo red ha prodotto incoraggianti risultati, il comandante Giurato ha chiesto all’assessore comunale al Bilancio Paolo Piciocchi la disponibilità di fondi per l’acquisto di questi semafori “intelligenti”.

Ancora non si sa quanti impianti semaforici saranno acquistati dal Comune di Genova e dove saranno installati, ma l’assessore comunale alla Sicurezza Stefano Garassino oggi ha avanzato alcune ipotesi: “All’incrocio tra corso Torino e corso Buenos Aires, e corso Torino e via Tolemaide, in corso Gastaldi, o ancora tra corso Europa e via Timavo. In ogni caso, prenderemo l’elenco delle vie dove avvengono più incidenti e decideremo, l’operazione si può fare perché questi semafori non hanno un costo eccessivo”.