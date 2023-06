Sicurezza: idee e progetti per il futuro. Convegno a Tursi

Lunedì scorso nella Sala di rappresentanza del Comune di Genova si è svolto un evento organizzato dalle associazioni “CulturaeSviluppoxGenova” ed “Edela associazione a sostegno orfani di femminicidio” intitolato: “Sicurezza idee e progetti: a che punto siamo?”.

Il tavolo di lavoro è stato organizzato su tre temi: Sicurezza nella nostra città, Contrasto alla violenza sulle donne, Lotta alla mafia.

L’evento è stato condotto dall’ex assessore comunale alla Sicurezza Stefano Garassino, dalla dottoressa Elisabetta Franzoia e dall’avv. prof. Massimiliano Cattapani.

Hanno partecipato gli assessori comunali Sergio Gambino, Alessandra Bianchi, Francesco Maresca, Francesca Corso, l’avv. Elisabetta Aldovranti, il dott. Gianni Tonelli, il presidente Municipio I Centro Est Andrea Carratù e il referente Libera Genova Andrea Macario.

“Felicissimo di aver coinvolto ospiti così importanti – ha spiegato uno degli organizzatori, Antonio Olivieri – per un tema di cui non si discute mai abbastanza. Si è voluto svolgere i lavori si tre temi principali. Soddisfatto del lavoro svolto, il titolo dell’evento illustra il nostro pensiero, a che punto siamo e che progetti abbiamo in cantiere per migliorarci sempre più”.