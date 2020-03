Sicurezza a casa: famigliari positivi, contagiate due dipendenti Coop dello Spezzino

Due dipendenti dei supermercati Coop dello Spezzino sono risultate positive al coronavirus.

Lo ha riportato oggi l’agenzia Ansa.

Il primo caso di contagio riguarda una dipendente dell’Ipercoop di Sarzana in quarantena dal 18 marzo scorso per la positività di un famigliare, il secondo è una lavoratrice della Coop di via Saffi alla Spezia in una simile situazione.

In via precauzionale è stata disposta la quarantena per altre due dipendenti.

Un caso di positività ha riguardato, nei giorni scorsi, anche un dipendente di Esselunga di Carrara, che avrebbe operato per un breve periodo anche alla Spezia.