Si ferma in casa della ex senza consenso ed aggredisce agenti

E’ successo in mattinata in via Celesia con l’uomo che era in preda ai fumi dell’alcol e, sembra, non solo, è stato arrestato

Un 33enne è stato arrestato dalla polizia per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate, denunciandolo anche per violazione di domicilio.

Ieri mattina una donna, fuori città per lavoro, ha chiamato il 112 Nue dicendo che l’ex compagno era in casa sua senza consenso e stava dando in escandescenze, urlando e infrangendo oggetti.

In effetti l’uomo, da poco lasciato dopo 3 anni di fidanzamento, approfittando dell’assenza della ex, si era fatto consegnare le chiavi di casa da una vicina per riprendersi le sue cose, ma invece di andarsene si era trattenuto per diversi giorni all’insaputa della proprietaria.

I poliziotti della volante Cornigliano lo hanno trovato in casa, probabilmente ubriaco e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, che stava imprecando verso il soffitto dopo aver messo completamente a soqquadro l’abitazione.

Quando gli agenti hanno tentato di calmarlo e condurlo fuori dall’appartamento si è scagliato violentemente contro di loro colpendoli e spintonandoli e cagionando loro lesioni per 10 e 7 giorni.

L’uomo è stato infine placato e condotto in Questura dove è stato anche segnalato amministrativamente per possesso di 1,2 gr. di cocaina.

Questa mattina il processo per direttissima.