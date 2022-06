Sfida ai mozziconi di sigaretta abbandonati. Questa la sfida del SUQ Festival 2022 di Genova che ospita un evento di pulizia volontaria.

Sfida ai mozziconi di sigaretta abbandonati, il pianeta non è un posacenere.

All’interno della cornice del 24° SUQ Festival, il 18 giugno alle ore 10.30 associazioni e aziende lanciano simbolicamente la “Sfida al mozzicone!”.

Come nel 2021 il SUQ Festival ospita nuovamente un evento di pulizia volontaria di area pubblica, focalizzato quest’anno sulla raccolta di mozziconi di sigarette.

Lo scopo è sensibilizzare ed informare sulle gravi implicazioni ambientali dell’abbandono di questo particolare rifiuto che, se gettato a terra o nei tombini, può con estrema facilità finire in mare.

Suq Genova Festival e Teatro e Cittadini Sostenibil APS, in collaborazione con Municipio I Centro-Est e molteplici realtà del territorio, organizzano un momento collettivo di raccolta di filtri di sigaretta presso l’area del Porto Antico e Centro Storico.

Quanto raccolto resterà esposto in un apposito contenitore trasparente per tutta la durata del SUQ Festival, pensato per mostrare a chi visiterà le iniziative artistiche e culturali come bastino poche ore per raccogliere migliaia e migliaia di mozziconi dispersi nella nostra città.

I mozziconi di sigaretta detengono un triste primato tra i rifiuti abbandonati, rientrando tra quelli più comunemente rinvenuti ad esempio sulle spiagge:

lo confermano i dati dell’ultimo report sulle “Ocean Initiatives” di Surfrider Europe [1] e quelli di Legambiente, entrambi del 2021.

Legambiente in particolare sottolinea come “studi a livello mondiale hanno stabilito che uno dei principali vettori di rifiuti in ambiente marino sono proprio i canali e i corsi d’acqua spesso collegati con la rete fognaria urbana e la principale fonte dei rifiuti è la cattiva gestione di quelli di origine urbana.”[2]

Andrea Sbarbaro, presidente di Cittadini Sostenibili APS, spiega:

“Abbiamo aderito con slancio all’iniziativa proposta da Cittadini Sostenibili e che ha visto aderire associazioni e realtà che come noi sono da tempo sono impegnate nel promuovere buone pratiche e attività educative nel segno del futuro sostenibile.

Eco Suq accompagna da oltre dieci anni il Festival, perché pensiamo che la cultura e l’arte debbano essere in prima linea nella difesa dell’ambiente” è quanto afferma Carla Peirolero direttrice del 24° SUQ Festival.

Per la nostra città il viaggio di un mozzicone è breve e gettare un mozzicone a terra equivale a gettarlo in mare. Nessuno getterebbe un mozzicone in mare.

Occorre far capire alle persone che abbandonare un mozzicone a terra o in un tombino, oltre che illegale, è anche estremamente dannoso per il mare.

Siamo grati al SUQ Festival per questa importante occasione di avvicinare e sensibilizzare le persone.”

L’elenco delle realtà che prenderanno parte all’iniziativa:

Suq Genova Festival e Teatro, A Thousand Trees Project, Associazione Culturale CDWR, Croce Rossa Italiana- comitato di Genova, Genova Blue District, IIT – Istituto Italiano di Tecnologia, Zena Netta, Surfrider Genova.

Il programma completo del 24esimo SUQ Festival è disponibile online, al sito web: https://bit.ly/3NV0lQW

APPROFONDIMENTI:

[1] Bilancio 2021 Surfrider Europe:

https://www.initiativesoceanes.org/en/program/results/?y=2021

[2] dati Legambiente 2021:

https://www.legambiente.it/articoli/park-litter-i-nuovi-dati-dellindagine-di-legambiente-sui-rifiuti-abbandonati-nei-parchi-urbani/