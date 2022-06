Samp, pazza idea Romei: vuole Fabregas in blucerchiato

Notizia clamorosa in casa Samp, gli uomini mercato blucerchiati puntano al colpo grosso.

Fabregas potrebbe essere il sogno di Antonio Romei in ottica Sampdoria, con i blucerchiati che si preparano tra entrate ed uscite a cambiare diverse pedine della rosa. Lo stesso Romei aveva sognato Sneijder ed ora potrebbe seguire la suggestione legata al centrocampista spagnolo ex Barça, Chelsea, Arsenal e Monaco, che però dovrebbe accontentarsi in termini economici. Certamente sarebbe un nome intrigante per far anche parlare della Sampdoria e potrebbe essere attratto anche dall’idea di giocare in Italia come l’ex mister Guardiola.