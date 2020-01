Sette anni di MySport alla Sciorba: tutte le iniziative speciali

MySport festeggia 7 anni al servizio dell’utenza di Piscine Sciorba. Dal primo febbraio 2013, infatti, il consorzio genovese presieduto da Enzo Barlocco, comprendente 8 società sportive genovesi, gestisce l’impianto di via Adamoli 57.

Oltre quattro milioni investiti per lavori di ammodernamento e attività di manutenzione. In primis, la tecnologia per il risparmio energetico, poi una serie di strutture atte a rendere l’impianto sempre più accogliente: dal nuovo Pro Shop a marchio Jaked, al rinnovato Bistrot aperto tutto l’anno, ai giochi gonfiabili Wi Bit, alle attrezzature che rendono più accessibile la vasca per i disabili. Naturalmente, attenzione anche alle strutture primarie come il tetto, le gradinate e le vetrate sottoposte a movimentazione.

Oggi Sciorba accoglie, mediamente, 1000 frequentatori giornalieri e nelle sue vasche si svolgono oltre 140 eventi all’anno: due organizzati direttamente da My Sport, come il Trofeo Nico Sapio e i Campionati Italiani di Sincro Propaganda, e gli altri dalle Federazioni e dalle società sportive per cui My Sport mette a disposizione i propri servizi.

Il cuore di MySport resta la Scuola Nuoto al servizio di migliaia di famiglie genovesi. Il centro estivo è il fiore all’occhiello di MySport Village, all’interno del quale spiccano progetti culturali come Mens Sana e dedicati ai più piccoli come Acquastorie.

“Se ripenso al primo giorno, ricordo di essermi perso nei meandri degli impianti nel sottovasca – sorride l’amministratore unico Massimo “Mamo” Fondelli, Collare d’Oro al Merito Sportivo del Coni – Mi sembrava enorme, infinita. Non riuscivo a capirne il verso…”.

Sciorba è sempre più punto di riferimento per “la Genova che nuota”. “L’impianto, per sua natura, necessita di continue manutenzioni e, dalla nostra analisi, avrebbe ancora bisogno di molti investimenti – prosegue Fondelli – Noi abbiamo nel cassetto anche progetti per migliorare ed implementare la struttura e renderla, sempre di più, al passo con i tempi”. Lo step successivo. “Vorremmo creare un complesso di palestre, con corsi e sale per la riabilitazione degne della struttura in modo da completare l’offerta sportiva. Ci piacerebbe anche rifare gli spogliatoi ammodernandoli e renderli più accoglienti. Festeggeremo i prossimi compleanni, l’ultimo sarà il primo febbraio 2023, e poi la concessione terminerà e il proseguimento della nostra attività dipenderà dall’Amministrazione Comunale”.

Un compleanno davvero speciale che, con tante iniziative rivolte ai soci e a chi si iscriverà per la prima volta, sarà celebrato nelle giornate di sabato 1, domenica 2 e lunedì 3 febbraio.

Sarà possibile acquistare, con lo sconto del 50% oppure con formule 2X1, alcuni dei servizi MySport Village più amati. L’offerta è davvero ampia con iniziative pensate, come sempre, per tutta la famiglia: dal servizio di baby parking, “Kiss&Go”, alla gita del Carnevale passando per la serata dedicata a Pizza&Cinema e alla festa di compleanno.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni telefonare al numero dedicato 342 6690636 o rivolgersi direttamente alla reception di Piscine Sciorba.