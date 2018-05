Sestri Levante: piante e fiori al parco Nelson Mandela

Domenica 27 maggio può essere dedicata a chi ama il verde e il giardinaggio. Chi vuole scoprire alberi, fiori, piante, ortaggi e frutti di antiche coltivazioni locali, piante aromatiche e medicinali, una passeggiata nel parco Nelson Mandela è indispensabile.

«A un mese e mezzo dalla sua inaugurazione approda al Parco Mandela la prima edizione di Verdealmare, una manifestazione importante, nata e pensata proprio guardando al nostro parco e alle sue potenzialità e allo spirito con cui lo abbiamo concepito: una nuova opportunità di sviluppo e sostenibilità per Sestri Levante. È quindi quasi inutile sottolineare quanto questa iniziativa ci renda orgogliosi:

il parco è stato voluto e pensato proprio guardando alla creazione di un valore aggiunto per tutta la nostra comunità. Sestri si arricchisce quindi di una manifestazione nuova e attrattiva, pensata per un luogo ricco di opportunità.» Commenta Valentina Ghio, Sindaco della città di Sestri Levante.

Gli espositori sono una quarantina prevalentemente vivaisti.Si può visitare collezioni di piante tropicali di origine sudamericana, come le felci arboree del genere Cyathea, che caratterizzano le pendici andine umide. Gli alberi e arbusti Bignoniaceae, degli ambienti aridi e ben adattabili ai climi mediterranei, come Handroanthus (Tabebuia) e Tecoma, dalle fioriture gialle e viola; alberi da frutto tipicamente tropicali, come il Cacao o Inga edulis.

Saranno presenti gli alberi delle orchidee, le Bauhinie, la Delonix regia con la sua fioritura rosso fuoco. Il Mediterraneo sarà rappresentato da alcune specie particolari, come la Genista aetnensis, endemismo italiano, una delle ginestre longeve e dal portamento più elegante.

Non mancheranno le piante carnivore come Mimosa pudica, Proboscidea, Nephentes, Drosera, Urticularia, Ibicella lutea di Un Angolo di Deserto; le collezioni di Alstroemerie, Salvie, Papaveri islandesi, Papaveri orientali, Echinacea, Dianthus e una sorprendente novità tra le petunie;

le piante grasse, succulente e cactacee; Canne da fiore, Hedychium, piante esotiche di Canne da Fiore vivai; le varietà di ortaggi e piccoli frutti antichi e rari che propone semi e varietà di piante edibili dimenticate e antiche, provenienti da terre lontane. ABov INFORMAZIONI

Verdealmare – Parco Nelson Mandela – Sestri Levante (GE) Orario di apertura. Domenica: 09.00-19.00

Scrivere a segreteria@verdealmare.it www.verdealmare.it

Biglietto intero 7 euro – Biglietto ridotto 5 euro (over 65 anni e per gruppi di minimo 10 persone)

Bambini fino a 12 anni gratuito. Soci Touring Club e possessori della Carta Verde di Vita in Campagna: 5 euro