Sestri Levante, linee bus Amt 704 e 742 cambio di percorso

Linee bus Amt 704 e 742 cambio di percorso per la manifestazione “Andersen Run”.

Domenica 2 ottobre le linee bus Amt 704 e 742 subiranno le variazioni di seguito riportate. Chiusura al transito di alcune strade del Comune di Sestri Levante in occasione della manifestazione sportiva “Andersen Run”.

Linea bus Amt 704

Le corse in partenza da Chiavari delle ore 8.40 – 9.40 – 10.40 – 11.40 – 12.40 saranno limitate a via Tino Paggi, da dove sarà disponibile la coincidenza con un servizio navetta per Riva Trigoso che transiterà in via Aurelia – via Gramsci – Riva capolinea.

Linea bus Amt 742.

La corsa in partenza da Sestri Levante FS delle ore 7.20 effettuerà orario e percorso regolare.



La corsa in partenza da Sestri Levante FS delle ore 10.40 sarà anticipata alle ore 10.35 e transiterà in via Nazionale – via Aurelia – via Gramsci – Riva capolinea dove riprenderà regolare percorso.

La corsa in partenza da Sestri Levante FS alle ore 13.20 transiterà in via Nazionale – via Aurelia – via Gramsci – Riva capolinea.

La corsa in partenza da Moneglia alle ore 10.00 transiterà in via Petronio – via Sara – via Nazionale – Sestri FS.

Per ulteriori informazioni su orari e percorsi consultare il sito Amt Tigullio orientale ABov