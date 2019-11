Servizio della polizia a Sarzana: due denunciati

Martedì scorso a Sarzana la polizia ha compiuto un servizio, finalizzato al contrasto dei reati predatori.

Gli equipaggi del Commissariato, coadiuvati da personale del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, identificavano complessivamente una quindicina di persone, e procedevano al controllo di più veicoli.

In particolare in via Villefranche de Rouergue un marocchino 28enne, pregiudicato e senza fissa dimora, a seguito di perquisizione, veniva trovato in possesso di un involucro di hashish e veniva deferito in stato di libertà per false attestazioni sull’identità personale e violazione normativa sull’immigrazione.

Contemporaneamente in via Arnaldo Terzi veniva indagato un cittadino italiano, classe ’79, pregiudicato, residente in provincia di Vibo Valentia, per essere stato trovato in possesso di un coltello tipo serramanico a forma di roncola lungo 18,5 cm di cui 8 di lama.

Gli agenti identificavano anch un marocchino sedicente che veniva portato in Ufficio e, a seguito di accertamenti, risultava incensurato e regolarmente soggiornante in Italia.