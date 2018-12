Serie C Zona Tecnica 1: Andrea Doria d’argento

Si è svolta domenica 16 dicembre a Torino la terza e conclusiva prova del Campionato di Serie C Zona Tecnica 1 che ha visto la conferma del secondo posto finale nel Campionato della squadra dell’Andrea Doria composta dalle ginnaste Lara Marcenaro, Letizia Patrone, Maddalena Rodolfo Metalpa e Alessia Giglio in prestito dalla Savonese. Nonostante nella gara di giornata si fermassero al terzo gradino del podio, di poco dietro a Casalbeltrame, le ginnaste doriane portavano a termine un buon campionato che le vedeva portare a casa un argento di buon auspicio per il prossimo anno vista la giovane età della squadra. Vittoria nella gara di giornata per la Cuneo ginnastica che con tre vittorie su tre si aggiudicava nettamente il Campionato e la promozione in Serie B.

Buon quinto posto dell’altra squadra ligure il Canaletto (ginnaste: Matilde Mancuso, Alessia Palazzi, Greta Gherbassi, Cecilia Giorgi, Miriam Bonati) che terminava al sesto posto il Campionato.