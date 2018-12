Basket Pegli: vittoria preziosissima contro Sestri

Tanti sorrisi per il Basket Pegli, nel corso week end appena trascorso, prima di tuffarsi a pieno ritmo nell’ultima settimana antecedente la sosta Natalizia.

Venerdi il palaSharkers ha ospitato due incontri, entrambi nettamente vinti dalle formazioni arancioblu. Gli Under 15 regolano Vado con un netto parziale finale a favore dei ragazzi di coach Ambrosi.

Dura invece un quarto la gara Under 20 tra la formazione di coach Conte e il Red Basket Ovada. Infatti dopo i primi 10 minuti il tabellone recitava 12-8 per i padroni di casa; di li in poi monologo pegliese fino al 75-25 finale (29-8, 18-7, 16-2 i restanti parziali)

Sabato è andata di scena la doppia sfida Loano – Pegli (categorie u14 e u18r) finita 0-2 per i Sharkers. Entrambe gare combattute finite con i distacchi sotto la doppia cifra. 53-58 il finale Under 14, 66-75 quello Under 18.

Ampia vittoria anche per le Under 18 Femminile di coach Torchia, che regolano il Meeting per 32-84.

Infine l’importantissimo successo casalingo della C silver. Grande partita degli ArancioBlù contro il Sestri nell’incontro di Sabato al PalaFigoi, i ragazzi di Coach Costa con una prestazione solida e in crescendo hanno avuto la meglio sui Sestresi di Coach Mariotti dopo un match equilibrato ed emozionante.

La partita inizia con buonissime percentuali in attacco per entrambi i team, difese un po’ leggerine e primo quarto sul 24-24. Nel secondo quarto Sestri continua a “bombardare” Pegli da 3 che non limita i bravi attaccanti Sestresi, anzi accusa flessione in attacco, quindi si chiude con Sestri in vantaggio 43-35.

Cambia la musica nel terzo quarto con Marco Costa che ridisegna l’assetto difensivo con una Zona molto aggressiva sugli esterni a limitare i tiri da 3 di Sestri, mentre in attacco si cercano penetrazioni e attacchi vicino al ferro che Sestri non riesce a limitare; si ribalta così il punteggio con un parziale di periodo di 25 – 13 per Pegli e un +2 Pegli sul progressivo.

Nell’ultimo quarto Pegli non cambia atteggiamento e riesce a contenere la reazione di Sestri con una difesa ancora più solida mentre grazie a penetrazioni sempre più efficaci in particolare di Matteo Bricchetto e Ale Mozzone riesce a gestire brillantemente l’ultimo quarto 22 – 13, per un + 11 finale 82 -71.

Prossimo impegno con il Recco per il recupero della 4^ di campionato, per chiudere il girone d’andata e provare a consolidare una già soddisfacente classifica per i giovanissimi Pegliesi.

Prossima settima ricca di appuntamenti, a cominciare da oggi con l’Under 18 Eccellenza che alle 18 sfida Derthona Basket al PalaFigoi e l’Under 16 Femminile impegnata alle 19:45 contro Amatori A al PalaSharkers vs Amatori A. Gli impegni dell’Under 16 Eccellenza prevedono martedì sfida esterna alle 20 contro Casale e giovedì alle 18:15 in casa contro College BK. Il PalaSharkers ospiterà sabato anche la partita femminile con Maremola alle 17.

Mercoledì, dalle 16.30 fino alle 20.30, è programmata la grande Festa di Natale al Palasharkers.