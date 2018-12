Flessibilità e piani concordati per il Liceo Sportivo alla Scuola Maria Ausiliatrice

Grande partecipazione di famiglie, sabato scorso, al secondo Open Day della Scuola Maria Ausiliatrice con possibilità di visitare interamente le strutture di corso Sardegna 86 e incontrare i docenti per avere informazioni. Da più di 50 anni, dalla nascita della PGS Auxilium Genova e dalla tradizione educativa delle figlie di Maria Ausiliatrice che si colloca nella scia del sistema preventivo di Don Bosco, la Scuola Maria Ausiliatrice crede fortemente nel valore dello Sport. Per queste ragioni, da un anno in corso Sardegna 86 è attivo il Liceo Scientifico a indirizzo sportivo, percorso di studi che si affianca al liceo delle scienze umane e al liceo economico-sociale. “La novità più grande è la flessibilità oraria – spiega la preside suor Patrizia Bertagnini – Diamo la possibilità a ragazzi che frequentano attività sportive di posticipare le entrate e recuperarle in coda ad altre mattinata. E’ possibile concordare con la scuola i piani di studi in modo tale da tener conto degli impegni sportivi”.

“L’indirizzo sportivo si differenzia dallo scientifico tradizionale perché non prevede latino e storia dell’arte dando così maggior attenzione alle discipline sportive – spiega l’insegnante Stefania Barbieri – Abbiamo poi deciso di prevedere un’ora alla settimana di elementi di scienze dell’educazione perché un futuro allenatore dovrà sapere come rapportarsi con i propri allievi. Un altro elemento caratterizzante è l’insegnamento, nel triennio, di diritto ed economia dello sport”.

Per approfondire il Liceo Scientifico a indirizzo Sportivo della Scuola Maria Ausiliatrice è possibile telefonare al 3922833943 o scrivere a 2gradoausiliatricege@gmail.com.