Serie C | Si va verso lo stop? Ma c’è scontro per la promozione

Per la Serie C sembra avvicinarsi sempre più lo stop definitivo con possibilità di una promozione anche a sorteggio.

Ieri il consiglio direttivo della Lega Pro ha approvato una proposta di delibera che sarà sottoposta all’assemblea dei club il prossimo 4 maggio.

La ripresa comporterebbe per le società che militano in serie C dei costi giudicati molto difficili se non impossibili da sopportare.

Proprio per questo motivo sarebbe stata avanzata la proposta che prevederebbe anche il blocco delle retrocessioni.

Le polemiche sarebbero, però, nate dal sorteggio per la quarta da promuovere in Serie B, mentre le prime tre sarebbero le attuali capolista nei tre gironi e con il sorteggio che coinvolgerebbe tutte le aventi diritto ai playoff.

Ma la Federcalcio sarebbe già schierata sul no alla proposta. E il Bari che è secondo in classifica nel girone C, ha mostrato il suo disappunto e secondo quanto riporta La Gazzetta Sportiva, ha inviato una diffida alla Lega Pro.