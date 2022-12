Serie A1, domani sfida al vertice Pro Recco – Ortigia

Turno infrasettimanale per la Pro Recco che domani, a Punta Sant’Anna, affronta l’Ortigia alle ore 15 in una sfida ad alta quota: i siciliani del grande ex Stefano Tempesti inseguono i biancocelesti primi in classifica, avanti di tre punti grazie alle sette vittorie maturate in altrettante giornate di serie A1.

“Affrontiamo una squadra preparata che ha in Tempesti il punto di forza, molto della loro prestazione dipenderà da lui: se comincia a parare alla sua maniera, da fenomeno, può diventare difficile segnargli – le parole di Alessandro Velotto -. L’Ortigia è una formazione organizzata che oltre ad un grande portiere ha tanti ottimi giovani e arriva da un successo convincente contro il Salerno; noi vogliamo entrare in acqua concentrati e partire forte per centrare l’ottava vittoria consecutiva. Sarà un bel test anche in vista del match casalingo di Champions League contro il Radnicki”.

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina You Tube della Pro Recco con telecronaca di Giovanna Rosi. L’ingresso è gratuito nella tribuna lato mare fino ad esaurimento posti. Arbitreranno l’incontro Rovida e Severo. Delegato: Salino.

Dopo la sfida i siciliani si fermeranno a Recco fino a venerdì per un common training con i biancocelesti, attesi da due importanti gare di Champions League martedì 13 e 20 dicembre alle Piscine di Albaro di Genova.

nella foto Velotto – foto Schenone