Bucci eleggibile, respinto ricorso. Rixi e Piana: avanti tutta caro nostro sindaco

“Avanti tutta caro Marco Bucci. I giudici del Tribunale di Genova hanno respinto il ricorso di chi, dalla parte della sinistra, voleva annullare la volontà popolare dei genovesi, i quali, al primo turno, hanno democraticamente confermato il nostro sindaco.

Non avevamo dubbi sulla legittimità della candidatura e dell’elezione di Marco Bucci, che rimane in carica per il bene di Genova e dei genovesi”.

Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale della Lega Alessio Piana.

“Marco Bucci – ha dichiarato successivamente il vice ministro genovese leghista Edoardo Rixi – rimane in carica come sindaco e commissario straordinario per il viadotto Polcevera.

Il ricorso è stato respinto, ora avanti tutta con le tante sfide che ci attendono. Dalla nuova diga foranea al tunnel sub portuale, dalla Gronda al Terzo Valico, la preparazione sul campo del sindaco Bucci è fondamentale per il buon esito di opere che cambieranno il volto all’intero Nord Ovest del Paese.

Dispiace soltanto che il ricorso sia stato firmato da persone che in passato hanno ricoperto ruoli importanti, anche nelle istituzioni. Purtroppo l’invidia porta spesso a errori senza senso. Bene Bucci, avanti così”.