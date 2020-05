Serie A: tra poco il summit sulla ripresa

Tutto è pronto per il vertice governo-calcio in programma alle 18.30 e che dovrebbe dare la spinta definitiva, con tanto di data possibile, alla ripresa del campionato. Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, incontrerà in conference call Federcalcio, Leghe, Calciatori, Allenatori e Arbitri.

In attesa della decisione ufficiale sulla ripresa del campionato, c’è un tema molto caro ai calciatori che è stato discusso ieri una conference call dei rappresentanti Aic delle squadre di A: quello degli orari delle partite. Netto il rifiuto di scendere in campo prima delle 18 e dunque un problema per la Lega che per le gare ha fissato tre nuovi slot (17, 19,15 e 21,30) in sostituzione dei precedenti (16,30, 18,45 e 21). “Con certe temperature non si può giocare”: il concetto ripetuto ieri dall’Associazione.