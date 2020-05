Serie A: allo studio rimborsi per i tifosi abbonati

Non solo la ripresa del campionato: allo studio anche formule di tutela per gli abbonati in caso di probabili porte chiuse per la continuazione del campionato di serie A.

«Abbiamo messo in pausa lo sport ma vogliamo tutelare gli spettatori. Per questo, abbiamo previsto un meccanismo di rimborso per gli eventi a cui non si è potuto assistere (o al quale non si assisterà) a causa del Coronavirus».

Parole del ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, che sul proprio profilo Facebook ha specificato che «i possessori di un biglietto che ne facciano richiesta avranno quindi diritto al voucher recupero, per qualsiasi evento sportivo».