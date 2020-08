Serie A: nuovo primato di vittorie in trasferta

Tutti d’accordo. E’ stato un campionato particolare, diviso in due e confinato dopo il lockdown soltanto a pochi intimi. Stadi chiusi, curve vuote. Calore del tifo azzerato. Le statistiche qualcosa lasciano e rivelano a livello però di tendenza per approcciare il futuro. Sarà per il crescente divario. Quello tra chi può spendere e spandere attingendo da fatturati faraonici e chi invece deve pensare a mordere di più il freno. Fatto sta che il fattore campo sembra incida meno. Sui 1.055 punti in palio totali in Serie A, 559 (il 53%) sono stati ottenuti dalle squadre di casa, contro i 493 (47%) dei team impegnati in trasferta. E’ il nuovo primato assoluto in termini di punti fatti in esterna. Il precedente era fermo alla stagione 2017/18 (482).