Genoa, saluta Marroccu: ora è tutto pronto per Faggiano

E’ stato ufficializzato ciò che era nell’aria da giorni: il DS Marroccu divorzia dal Grifone dopo appena sei mesi.

Francesco Marroccu non è più il direttore sportivo del Genoa. A comunicarlo è la stessa società rossoblù che ha ufficializzato il divorzio con un comunicato.

L’addio tra il dirigente, arrivato a dicembre per sostituire Stefano Capozucca, e il club rossoblù è avvenuto in maniera “consensuale”. A Marroccu anche gli auguri del patron: “Il presidente Enrico Preziosi ringrazia il direttore sportivo per la dedizione, la correttezza e la professionalità mostrate durante il proficuo lavoro svolto”.

Ora è attesa a giorni la firma del nuovo ds che sarà Faggiano in arrivo dal Parma.