Serie A: numeri da record di spettatori nel 2019

Tutti pazzi per il calcio. Da 19 anni non si registrava una partecipazione del genere agli eventi messi in campo dalla Serie A Tim.

Una media spettatori a incontro che cresce stagione dopo stagione. E in questa sta facendo registrare un vero e proprio boom. Sono infatti 26.726 le presenze a livello di ingressi ufficiali a ogni incontro (esclusi gli addetti ai lavori) nelle prime 17 giornate che sono state archiviate. E alle porte sono in arrivo i pienoni del turno alla ripresa festiva del torneo, con i primi acquisti in arrivo dalla finestra invernale di calcio-mercato. Un tocco di curiosità in più all’insegna delle novità che ogni club insegue.