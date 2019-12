Entella-Spezia 0-0, derby a reti bianche

Termina 0 a 0 il derby di Santo Stefano tra Entella e Spezia. Al Comunale, davanti a più di 4000 spettatori, è andata in scena una partita bloccata e in equilibrio dal primo all’ultimo minuto.

Boscaglia deve fare a meno di Giuseppe De Luca e si affida a Schenetti dietro a Mancosu e Manuel De Luca. L’avvio è molto tattico e avaro di emozioni. Lo spettacolo è principalmente sugli spalti con entrambe le gradinate che si sfidano a suon di cori creando un clima davvero bellissimo.

La prima frazione, quindi, va in archivio senza particolari emozioni. Nella ripresa l’Entella parte forte e aggredisce immediatamente gli avversari. La pressione biancoceleste sembra dare i suoi frutti e dopo 10 minuti Scuffet deve superarsi su Manuel De Luca negando con un intervento prodigioso la rete del vantaggio al giovane attaccante biancoceleste.

I chiavaresi sembrano averne di più e continuano ad attaccare. Al minuto numero 60 la partita potrebbe cambiare: lo Spezia, infatti, resta in 10 uomini. L'arbitro Abbattista estrae il cartellino rosso a Erlic per un fallo su Mancosu. Boscaglia prova a vincerla dalla panchina e manda in campo Morra, Currarino e Caturano. Per il numero nove dell'Entella è l'esordio in questo campionato, ma i cambi non danno l'effetto sperato e la partita resta estremamente bloccata. Dopo 4 minuti di recupero l'arbitro manda le due squadre negli spogliatoi consegnando agli annali un derby molto equilibrato che consente ad entrambe le squadre di muovere la classifica a una giornata dal termine del girone d'andata. Il 2019 dell'Entella si chiuderà domenica alle 15.00 al Tombolato di Cittadella