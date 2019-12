Genoa, biglietti ribassati per l’inizio del 2020

Prezzi abbassati nel Settore 5, in Gradinata Sud e nei Distinti. E’ questa la novità portata dalla prevendita per la prima partita del nuovo anno. Il Genoa scenderà in campo al ‘Tempio’ domenica 5 gennaio con il Sassuolo (ore 18). I biglietti sono già acquistabili al Ticket Office del Genoa Museum and Store in via al Porto Antico 4 (10-19; chiuso solo mercoledì 1° gennaio). A partire da lunedì 30 i titoli di accesso saranno reperibili anche nelle ricevitorie Ticketone e su www.sport.ticketone.it . E’ in vigore la promozione per l’ingresso gratuito degli Under 14 nei settori Distinti e in Gradinata Sud, seguendo le procedure consultabili sul sito ufficiale e ritirando il tagliando presso la rivendita al Porto Antico.

Prezzi base (*Under 16 tariffa ridotta)

Settore 5 e Gradinata Sud: 15 euro (*10)

Distinti: 20 euro (*10)

Tribuna Inferiore: 80 euro (*40)

Tribuna Superba: 150 euro