Serata giapponese a Castello d’Albertis di Genova nell’ambito del Festival del Mediterraneo. 5 luglio tra letture e musica.

Serata giapponese a Castello d’Albertis

31° FESTIVAL MUSICALE DEL MEDITERRANEO

NATURE

Genova, luglio-settembre 2022

PRIMA PARTE

LA MUSICA E LA NATURA SI PRENDONO CURA

5 Luglio al Castello d’Albertis – Museo delle Culture del Mondo

CORSO DOGALI 18, GENOVA

20.45 Haiku, letture

21.45 Otodama – L’anima dei suoni, concerto di Shinobu Kikuchi (Giappone)

È dedicata al Giappone la terza giornata del 31° Festival Musicale del Mediterraneo, in programma martedì 5 luglio 2022 al Castello d’Albertis di corso Dogali, dove ha sede il Museo delle Culture del Mondo, organizzata in collaborazione con il CELSO – Istituto di Studi Orientali di Genova.

Tra i patrimoni che custodisce il Museo delle Culture del Mondo c’è la collezione di strumenti etnici raccolta nel corso dei decenni da Michele e Davide Ferrari, quest’ultimo direttore artistico della manifestazione prodotta dall’Associazione Echo Art.

Il tema di quest’anno è Nature, scelto nella convinzione che la musica così come la natura agiscano con beneficio sullo stato delle persone.

Non è un caso se una delle attività principali di Echo Art, accanto al Festival del Mediterraneo fondato nel 1992, sia la musicoterapia praticata negli ospedali e anche nelle università italiane per formare i medici, nella consapevolezza che la musica non cura le malattie ma certamente si prende cura delle persone che ne sono affette.

Una digressione forse utile a introdurre il concerto “OtoDama –L’anima dei suoni” di Shinobu Kikuchi al Castello d’Albertis (5 luglio, ore 21.45).

Si tratta di un progetto che nasce dai canti popolari tradizionali giapponesi e che si fonde con la sonorità ed espressione della musica occidentale, più specificamente la musica classica.

L’artista si esibisce con la voce e suonando lo Sunshin, strumento a corde tipico giapponese, accompagnata dalla violoncellista Annamaria Bernadette Cristian, ungherese trasferita in Italia dal 2022, eclettica al punto di unire la composizione, la scrittura e la pittura alla pratica del violoncello anche elettronico.

I canti di Kikuchi parlano degli Dei, delle preghiere, del lavoro dei contadini e dei pescatori.

Ci sono nenie, filastrocche per bambini e canzoni d’amore. Hanno fatto parte della vista quotidiana delle persone, tramandati oralmente e custoditi attraverso i secoli.

Sono ricchi di storie e di desideri, di ritmi e di melodie che riscaldavamo il cuore rafforzando il senso di comunità. Oggi, condividendoli, possiamo intuire la vita e i pensieri degli antenati giapponesi di Kikuchi.

Il suono vibra, raggiunge, richiama. Ha il potere di scacciare i demoni e la malvagità.

Tutti i brani sono concepiti da Shinobu come un omaggio alla sua terra e sono stati rivisitati mantenendo la bellezza melodica dei canti originali.

Il concerto è preceduto alle 20.45 dalla lettura di Haiku, i brevi componimenti tipici del Giappone.

In tre righe, un pensiero, raccolte nella creazione “Dalla Musica agli Haiku”, opere poetiche realizzate da Paola Conti (autrice anche degli acquarelli), Angela Lazzari e Stefania Zavaglia, come lavoro di fine percorso di musicoterapia a cura di Davide Ferrari.

