Sempre attivo il Gruppo UNUCI di Sanremo-Imperia

IMPERIA. 11 MARZ. E’ sempre molto attivo a Sanremo il Gruppo degli Ufficiali in Congedo. Nei giorni scorsi il nuovo direttivo ha presentato il programma 2019 della sezione UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’ Italia) di Sanremo-Imperia.

Il tradizionale pranzo sociale si terrà il 31 marzo presso il Ristorante Marinella : “Nuovi soci- ci ha spiegato il presidente dell’ Unuci Domenico Prevosto- sono entrati a far parte del sodalizio ed in occasione del pranzo sociale verranno presentati. Anche quest’ anno abbiamo preparato un interessante calendario ricco di impegni ed iniziative. Si effettuerà anche una visita alla Nave Amerigo Vespucci in una data che non è stata ancora definita”.

A gennaio i soci Unuci hanno preso parte, in occasione delle Giornate del Tricolore e della Memoria, a Vallecrocia alla conferenza del Generale Marcello Bellacicco su: “ Le missioni di Pace ed il tricolore come simboli dell’ Unità Nazionale”.

Questi invece saranno i prossimi appuntamenti.

Sabato 4 maggio alla Base Logistica Addestrativa di Sanremo si terrà una conferenza del Colonnello Riccardo Lanteri dedicata alla Storia del Battaglione Pieve di Teco.

Il 26 maggio i soci Unuci della sezione di Sanremo-Imperia andranno a Triora al Campo di Tiro per la gara di Tiro Militare “Memorial Angelo Lanteri”.

Possono prendere parte all’ evento soltanto gli appartenenti all’ UNUCI o alle Forze armate, o in alternativa, coloro che risultano iscritti ad una sezione del T.S.N.

Il 2 giugno i membri del gruppo parteciperanno alle cerimonie ufficiali per la Festa dell Repubblica e delle Forze Armate che si svolgerà in piazza Colombo. A seguire si terrà un incontro conviviale presso la Base Logistica Addestrativa via Lamarmora.

Il 22 settembre è in programma una conferenza del Colonnello Riccardo Lanteri dedicata alle fotografie della prima guerra mondiale.

Il 3 e 4 novembre si terranno iniziative ed eventi legati alla Giornata dell’ Unità Nazionale, mentre il 14 dicembre si svolgerà il tradizionale incontro per scambarsi gli auguri natalizi.

Il sodalizio matuziano ed imperiese ha da poco rinnovato il proprio direttivo che risulta così composto: Capitano Domenico Prevosto (presidente), Tenente di Vascello Costantino Dinielli (segretario), i Capitani Bellugi, Bergamini e Capaccio (consiglieri).

Per chi volesse invece conoscere meglio le iniziative della sezione Unuci di Sanremo- Imperia, è possibile visitare la pagina Facebook Unucisanremo, oppure contattare direttamente la segreteria (Via Pallavicino, 4 Sanremo) scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica unucisanremo@libero.it oppure telefonando al numero 3472916280.

La segreteria è aperta il lunedì, dalle 10 alle 12 ed il mercoledì, dalle 16 alle 18.

CLAUDIO ALMANZI