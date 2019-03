Genoa, prevendita a gonfie vele per la Juve

Stanno andando a ruba i biglietti per il big-match con la Juventus, disponibili ai Ticket Office in via al Porto Antico 4 (chiuso lunedì), nelle ricevitorie Ticketone e sul sito www.ticketone.it . Sono oltre 5mila i biglietti venduti, 23mila i possessori di titoli di accesso per il match comprendendo gli abbonati, a una settimana dalla disputa del big-match con i campioni d’Italia. Tariffe Dna Genoa in esclusiva per i titolari della tessera del tifoso rossoblù che non si sono abbonati. Non esistono limitazioni per l’acquisto dei tagliandi. La trasferta è aperta ai supporter bianconeri anche sprovvisti di tessera del tifoso.



PREZZI E TARIFFE

(I=INTERA; D=DNA GENOA; U=UNDER 16

Tribuna Centrale / I: 150 euro – D: 120 euro – U: 70 euro

Distinti / I: 60 euro – D: 50 euro – U: 25 euro

Gradinata Sud / I: 35 euro – D: 25 euro – U: 15 euro

Settore 5 / I: 35 euro – D: 25 euro – U: 15 euro

Settore Ospiti / I: 35 euro – U: 25 euro