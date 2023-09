Sempre attive Le strade dei Sapori e dei Saperi

IMPERIA – Cervo, Vessalico e Laigueglia uniti nel progetto “strade dei sapori e del sapere” in collaborazione con scuola e antiche vie del sale. E’ quello che si è svolto nell’ambito della Fiera di San Matteo a Laigueglia nella quale studenti dell’alberghiero, dell’agrario e dell’Istituto Tecicno si sono impegnati nella valorizzazione dei prodotti tipici della Liguria attraverso educational, cooking show, degustazioni e wine testig.

Il borgo più bello d’Italia ha vissuto la quarantunesima edizione della fiera, intitolata al suo patrono, con tutta una serie di attività e laboratori didattici incentrati sulcibo, le produzioni tipiche e i prodotti del territorio.

Gli appuntamenti con il gusto, organizzati dal Comune e dall’Associazione delle ANTICHE VIE DEL SALE, vhanno visto impegnati gli studenti dei tre istituti superiori,Alberghiero di Alassio, Agrario e I.T.I.S. di Albenga, diretti dal dirigente scolastico Massimo Salza, nelle attività di accoglienza, gestione epromozione dei laboratori didattici finalizzati alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni legatealle produzioni tipiche dei Comuni di Laigueglia, Vessalico e Cervo.

Le tre amministrazioni guidate da Giorgio Manfredi, Paola Gilberti e Natalina Cha, infatti,hanno recentemente firmato un protocollo d’intesa volto a partecipare, attraverso il progetto “Dalla Fiera di S. Matteo al Salto Dell’Acciuga – Le strade dei sapori e del sapere”, all’avviso pubblico di selezione di manifestazioni ed eventi finanziati con il F.U.N.T. per il corrente 2023.

“La promozione del territorio attraverso i prodotti tipici – spiegano Alessandro Navone e Franco Laureri, il primo presidente e il secondo responsabile marketing e comunicazione delle Antiche Vie Del Sale – rappresenta uno degli scopi primari dell’iniziativavolta a valorizzare le piccole comunità del nostro entroterra;un impegno orientato a creare i presupposti per la realizzazione di un sistema turistico integrato tra le “due Ligurie” in grado di generare sinergie e sviluppo economico per le aree interne”.

“Il coinvolgimento degli studentidell’Istituto Giancardi – Galilei – Aicardi nella fiera di S. Matteo– rimarca il sindaco Giorgio Manfredi- oltre ad essere un elemento di novità,è senza dubbio motivo di orgoglio per la nostra amministrazione che, sin dal suo insediamento, è interessataalla valorizzazione dei giovani e del loro impegno diretto per il bene comune”.

“L’edizione 2023 – rimarca Lino Bersani consigliere delegato agli eventi fieristici –ha visto la partecipazione di più di 100 espositori qualificati, selezionati su oltre 300 richieste,con le migliori produzioni artigianali, agroalimentari e vitivinicole di Liguria e basso Piemonte. La manifestazione, grazie ad un fitto calendario di eventi collaterali dedicati alle eccellenze enogastronomiche del “made in Liguria”, – continua il consigliere – ha superato le 20mila presenze della scorsa edizione”.

I Laboratori del gusto sono stati organizzati dall’associazione Antiche Vie Del Sale in collaborazione con l’Istituto di istruzione Secondaria Superiore Giancardi – Galilei – Aicardi di Alassio e con il contributo di Coldiretti Savona, Velier S.p.A, l’azienda Special Ingredients, Azienda Agricola Cascina Nirasca, Panificio Cacciò di Gavenola, Olio Raineri e il Pastifico Fratelli Porro di Pornassio.

CLAUDIO ALMANZI