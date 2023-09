La prima puntata di O Anche No 2023-2024, il suono dei diritti nel programma di inclusione sociale disabilità e diritti fondamentali

Domenica 1° ottobre alle ore 10.20 e in replica lunedì notte alle ore 1.15, Rai 3.

Cultura, turismo, sport, passioni e vita quotidiana: un racconto inclusivo che ciaccompagnerà ogni domenica mattina fino alla prossima estate.

Apriamo la stagione con la storia di Luca Trapanese e sua figlia Alba.

Nata per te è il film che racconta di un uomo omosessuale e una bambina con Trisomia 21 che hanno disperatamente bisogno l’uno dell’altra, anche se il mondo intorno a loro non sembra ancora pronto a vederli insieme. O Anche No intervista Luca Trapanese e l’attore che lo interpreta Pierluigi Gigante. Dal 5 ottobre al cinema.

Paola Severini Melograni intervista, nell’ambito della XV edizione del Festival del Giullare di Trani, il feet-dj Nicholas Deplano. Insieme al divertimento e alla spensieratezza di una classica serata in discoteca, lo scopo di questo giovane artista è l’inclusione sociale attraverso la produzione musicale e i suoni della disabilità.

Ci troviamo poi con Brenta Open nelle Dolomiti di Brenta, patrimonio per tutti e di tutti.

Un gruppo di giovani sportivi disabili amputati scalano due cime, superano i loro limiti e godono dei linguaggi universali della natura, dello sport e della musica.

Insieme per raggiungere la vetta dell’inclusione sociale, perché la montagna insegna ad aspettare ed aiutare sempre l’ultimo.

Una nuova rubrica viene introdotta accanto agli amatissimi spazi di Edoardo Raspelli, Guido Marangoni e Roberto Vitali. Vi presentiamo Ivan Cottini con la sua finestra In forma con Ivan: consigli di benessere del ballerino professionista che con la danza riesce a vincere ogni giorno sulla sclerosi multipla.

Dopo le grandi vittorie estive, torna con noi il supercampione paralimpico di sci nautico Daniele Cassioli e infine, gli immancabili: la musica dei Ladri di Carrozzelle e i Disegni di Stefano Disegni.

O Anche No è un format di Paola Severini Melograni, regia di Gabriele Mammarella, realizzato con la collaborazione di Rai per la Sostenibilità e Rai Pubblica Utilità.

Tutte le puntate e le stagioni precedenti di O Anche No sono disponibili su Raiplay:

http://www.raiplay.it/programmi/oancheno

https://www.raiplay.it/programmi/oanchenoes