Appuntamento giovedì 5 ottobre ad Alassio con l’incontro “Come gestire il conflitto con se stessi e con gli altri

Ad Alassio, in via Robutti n. 3, di fianco alla stazione ferroviaria, sta per essere inaugurato lo Sportello di Ascolto con un Counselor professionista a cui, dal 6 ottobre, sarà possibile accedere gratuitamente.

L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Alassio, in collaborazione con il Centro Studi Bhaktivedanta APS, di cui è fondatore e presidente Marco Ferrini, inaugura in città, in via Robutti n. 3, di fianco alla stazione ferroviaria, uno Sportello di Ascolto che permetterà a chiunque lo desideri di incontrare, gratuitamente, un Counselor professionista capace di guidare le persone nel gestire il conflitto con gli altri e con se stessi e nell’imparare a comunicare meglio.

“L’istituzione di questo sportello – dichiara Loretta Zavaroni, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio – è un risultato positivo per la nostra città, che con questa iniziativa dà delle risposte concrete a tutte le persone, dell’Ambito Territoriale Sociale Alassio-Garlenda, che sentono il desiderio di essere supportate in vari momenti della propria vita”.

Il primo appuntamento per conoscere questa iniziativa si terrà giovedì 5 ottobre alle ore 18.30 con l’incontro dal titolo “Come gestire il conflitto con gli altri e con se stessi” a cura di Andrea Boni del Centro Studi Bhaktivedanta.

L’incontro collettivo successivo si terrà il 16 novembre alle ore 20.45 e verterà sul tema “Come superare i conflitti conoscendo e praticando l’empatia”.

L’accesso allo Sportello di Ascolto è gratuito ed possibile accedervi su prenotazione, telefonando al numero 350 0969024.