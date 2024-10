Seagulls Genova vince ancora: battuto in trasferta il Collegno Basket

La stagione 2024/25 comincia al meglio per il team Seagulls Genova che si porta a casa la seconda vittoria consecutiva nel campionato B interregionale di Basket. Dopo avere battuto Campus Varese in casa, infatti, la squadra si è saputa confermare anche in trasferta contro Collegno Basket, che nella prima giornata aveva seriamente impegnato Pallacanestro Pavia.

La prima frazione è ad appannaggio della squadra locale che fa il primo parziale conducendo la gara per 20 a 12. Nel secondo quarto prevalgono le difese e tutti i tentativi di riaggancio dei gabbiani si spendono in errori insoliti, anche con conclusioni ad alta percentuale.

Si arriva quindi all’intervallo sul punteggio di 29 a 20: solo 20 punti segnati nei primi due quarti. L’inizio del terzo quarto segna una vera e propria svolta, con un parziale immediato di 11 a 0 – con i canestri di Pintus, Izzo, Daunys e Cinalli – a favore degli uomini di coach Bianchi e la prima leadership dell’incontro su 31 a 29. La partita procede poi su binari di equilibrio finché due bombe da tre punti di Alessandro Ferri tra la fine del terzo quarto e l’inizio del quarto indirizzano la partita a nostro favore. Da lì un susseguirsi di tentativi per aumentare questo distacco fino al +11 a pochi minuti dalla fine, poi ridotto al vantaggio di 7 punti sul punteggio finale di 62 a 69.

Poco è il tempo per festeggiare perché si torna in campo mercoledì contro l’altra squadra ancora imbattuta, insieme a Borgomanero, in questo inizio di campionato: Pallacanestro Pavia.

Cinalli descrive così l’incontro: “È stata una partita simile a quella giocata in casa con Varese, il primo tempo abbiamo approcciato nel modo sbagliato lasciando canestri facili agli avversari e tirando con percentuali non buone. Nella seconda parte del match però abbiamo avuto più pazienza, ma soprattutto alzato l’intensità in difesa, di conseguenza in attacco siamo riusciti a trovare soluzioni migliori, cercando sempre l’uomo libero. Ora ci godiamo un giorno di riposo e lunedì torniamo subito in palestra per preparare la prossima trasferta”.

Coach Bianchi è soddisfatto del successo dei suoi ragazzi: “Ci portiamo a casa una vittoria fortemente voluta dalla squadra al termine di una partita molto fisica dove Collegno ci ha aggredito e ha fin da subito cercato di indirizzare il match. Dopo i primi due quarti, in cui abbiamo fatto molta fatica in attacco, siamo stati bravi a capire e cercare soluzioni migliori per far male alla loro difesa. Venivamo da una settimana complicata da infortuni e la risposta dei ragazzi sul campo è stata di squadra e questo è molto importante. Chiaramente dobbiamo migliorare sotto molti aspetti ma la disponibilità che tutti stiamo mettendo in campo mi fa pensare che abbiamo tanti margini di miglioramento”.

Prossima trasferta mercoledi 9 ottobre alle ore 21.00 contro Pallacanestro Pavia. Prossima gara in casa sabato prossimo 12 ottobre alle ore 20.45 contro Campus Varese.