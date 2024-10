Corso Italia, stupro dopo la discoteca: arrestati 19enne e 21enne di origine straniera

Stamane i responsabili della Squadra Mobile di Genova hanno comunicato di avere arrestato un 19enne e un 21enne, con cittadinanza italiana ma di origine straniera, gravemente indiziati di avere commesso una violenza sessuale di gruppo e lesioni aggravate nella notte dello scorso ferragosto.

Le indagini erano immediatamente scattate quando una 30enne, dopo che erano stati allertati i soccorsi, aveva descritto, nel dettaglio, la nottata che aveva trascorso in una discoteca in corso Italia e poi la violenza sessuale compiuta dai due stranieri all’esterno del locale dopo la chiusura.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno ricostruito, passo dopo passo, gli accadimenti di quella notte e individuato i due presunti autori del reato, i quali avevano ancora sui propri smartphone le tracce della violenza sessuale e avevano acquistato biglietti aerei con l’intento di andare all’estero.

In considerazione dell’imminente pericolo di fuga degli indagati, la Procura della Repubblica ha quindi emesso un provvedimento di fermo nei loro confronti che è stato eseguito sabato scorso. I due giovani sono stati rinchiusi nel carcere di Pontedecimo.

Nel frattempo, sono state avviate le attività per il supporto psicologico alla vittima, come da protocolli in atto.