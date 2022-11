Sciopero Galliera, lavoratori precettati dal Prefetto

Si svolge oggi lo sciopero dei lavoratori dell’ospedale Galliera indetto indetto da Fp Cgil e Uil Fpl Genova, dalle 7 alle 20. L’annuncio era stato dato ieri dopo l’ennesima aggressione ad un sanitario.

A tale proposito, ieri, il Prefetto di Genova, “a seguito di un tentativo di conciliazione ha adottato la precettazione del personale al fine di garantire i servizi essenziali, conformemente alle disposizioni della suddetta legge”.

Le modalità dello sciopero di oggi, mercoledì 16 novembre.

Astensione del lavoro dalle 7,00 alle 20,00, con lo sciopero dei lavoratori dell’EO. Ospedali Galliera di Genova indetto da Fp Cgil e Uil Fpl Genova.

Lo sciopero prevede anche un corteo ed un presidio in piazza De Ferrari.

Il concentramento per la manifestazione è previsto per le ore 9,00 nel parcheggio interno al Galliera, mentre il corteo lascerà l’ospedale per proseguire in via Corsica, via Bixio e via Fieschi fino a raggiungere piazza De Ferrari.

Le motivazioni che hanno portato alla proclamazione dello sciopero sono il perdurare delle condizioni di disagio per la cronica carenza di personale, doppi turni, rinuncia ai riposi e alle ferie, ricorso eccessivo allo straordinario, grande incremento dei carichi di lavoro, sovraffollamento e stazionamento prolungato dei pazienti in barella al pronto soccorso.

Tutte circostanze che, inevitabilmente, determinano un aumento inaccettabile del rischio professionale a cui è sottoposto il personale.

Situazione drammatica che, tuttavia, viene peggiorata dalla ulteriore perdita di professionisti e operatori a seguito dello scorrimento della graduatoria per Infermieri e oss di Alisa che decidono di abbandonare il Galliera e per la mancanza dei riconoscimenti economici previsti dalla normativa proprio per la carenza di personale.