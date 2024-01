Scagni, oggi il trasferimento al reparto detenuti del San Martino

Successivamente potrebbe essere trasferito nel carcere di Torino

Sarebbero in miglioramento le condizioni di salute di Alberto Scagni, il 42enne genovese condannato per l’omicidio della sorella Alice avvenuto a Genova Quinto l’ 1 maggio del 2022 e per il quale deve scontare 24 anni e 6 mesi di carcere.

Oggi dovrebbe essere trasferito nel reparto detenuti dell’ospedale San Martino di Genova.

Poi, dopo qualche giorno, potrebbe essere trasferito in carcere a Torino.

Scagni venne picchiato, da due compagni di cella, lo scorso 22 novembre nel carcere di Valle Armea a Sanremo.

I medici del pronto soccorso dell’ospedale Borea, dove la vittima era arrivata in codice rosso, avevano optato per il ricovero in rianimazione in coma farmacologico.

Il ricovero era durato poco meno di un mese ed era stato sottoposto a più interventi, per poi essere trasferito nel reparto di fisiatria dell’ospedale di Imperia.