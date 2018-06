Sbaglia entrata casello: incidente frontale sulla A10

Questa mattina, intorno alle 10, si è verificato un brutto incidente tra i caselli di Celle Ligure e Varazze sulla A10. Una donna di 68 anni, per cause ancora in fase di accertamento, ha sbagliato l’ingresso del casello entrando in contromano.

Dopo pochi metri la sua auto è andata a scontrarsi frontalmente con un veicolo che viaggiava in direzione Genova.

Due i feriti mentre sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli uomini di Autostrade, la Stradale, un’ambulanza della Croce d’Oro di Albissola e una della Rosa di Celle.

Dopo le prime cure sul posto, uno dei feriti è stato trasferito in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

La polizia stradale ha diretto il traffico e per i rilievi del caso.

Il tratto, in direzione Genova, è rimasto chiuso per circa mezz’ora per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti e mi è formata una coda di circa tre chilometri.

Dopo la riapertura della carreggiata il traffico è tornato regolare.