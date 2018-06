La polizia promuove la prevenzione cardiovascolare e la donazione del sangue

La Questura di Imperia in collaborazione con la Donatorinati – ADVPS Liguria, l’Associazione Donatori Volontari personale della Polizia di Stato, promuove la cultura della donazione di sangue ed emocomponenti tra i dipendenti della Polizia di Stato, per aumentare il numero dei donatori perché, com’è noto, in campo medico il plasma è un’esigenza quotidiana che diventa tragica ogni volta che manca, non solo in caso di eventi eccezionali, ma anche e soprattutto nella gestione ordinaria dell’attività sanitaria in Liguria durante il periodo estivo.

Ecco perché oggi, i membri della associazione, in occasione delle visite mediche che la Questura ha organizzato a favore dei dipendenti della Polizia di Stato della provincia di Imperia per la prevenzione cardiovascolare, sono presenti per informare e incentivare la cultura della donazione del sangue tra i poliziotti, perché chi dona il sangue compie un atto di abnegazione al servizio oltre che un ulteriore gesto di generosità verso i cittadini tutti.

Infatti, come è noto, non esistono ad oggi alternative possibili alla donazione e, se si vuole assicurare una Sanità capace di prendersi cura di noi, è necessario dare anche il nostro contributo.

Per questi motivi, Donatorinati – ADVPS Liguria è in prima linea per sensibilizzare i poliziotti imperiesi affinché sempre di più siano i donatori di sangue tra gli appartenenti della Polizia di Stato, per poter contribuire, con un piccolo gesto, a garantire, anche nel periodo estivo, l’auto sufficienza ematica nella Regione Liguria.