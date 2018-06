Atp Esercizio, la lunedì il nuovo orario estivo

Scatterà da lunedì prossimo, 18 giugno l’orario estivo per il servizio di trasporto Atp Esercizio. L’orario è facilmente scaricabile e consultabile sul portale aziendale on-line (https://www.atpesercizio.it/index.php) e resterà in vigore fino a metà settembre e rispetto agli orari estivi del passato non si prevedono tagli, ma anzi il rafforzamento di alcune linee turistiche.

“Ovviamente con la fine della scuola, si rivedono gli orari rispetto alle nuove esigenze. Ma il numero complessivo di corse e di chilometri rispetto alla stagione estiva 2017 non è stato ridotto ma aumentato. Anzi sono state rafforzate alcune linee come l’ 82 di Portofino, che dall’inizio di luglio sarà interessata da un ulteriore incremento nel numero delle corse. Ci sono poi le linee comunali free bus, come quella di Chiavari C2 che sarà inaugurata proprio lunedì 18. E poi la conferma del Chiamabus a Recco e una nuova corsa da Chiavari per la Fontanabuona alle 18.15, così come richiesto dai residenti», spiega Enzo Sivori, presidente di Atp Esercizio.

Tra le altre novità positivi c’è dell’orario cadenzato sulla linea Casarza-Riva Trigoso-Chiavari, anche in questo caso per rispondere alle esigenze e alle richieste degli utenti. Claudio Garbarino, consigliere delegato della Città Metropolitana mette in evidenza anche il percorso avviato nei confronti dei passeggeri: «In questi mesi abbiamo fatto incontri e assemblee pubbliche su tutto il territorio e in particolare nell’entroterra. Abbiamo garantito miglioramenti e stiamo mantenendo le promesse».

Al di là degli orari e della conferma di una rilevante inversione di tendenza rispetto alle ultime stagioni, una seconda importante risposta alle richieste dei cittadini riguarda l’arrivo di nuovi mezzi. Si tratta di 5 corriere Van Hool da 10.50 metri che saranno operative dalla prossima settimana e andranno a sostituire i mezzi più vetusti, proseguendo in quella politica di svecchiamento del parco mezzi avviata da un anno circa. Le 5 nuove corriere saranno impiegate in Fontanabuona (2 mezzi) e nelle vallate Polcevera, Trebbia e Scrivia (3 mezzi).

“Abbiamo acquistato con bando pubblico questi mezzi che saranno operativi da subito e ci permetteranno di aumentare l’efficienza del trasporto nell’entroterra”, dice Roberto Rolandelli, direttore operativo di Atp Esercizio.

Altri acquisti di nuovi mezzi proseguiranno e saranno portati a termine entro la fine del 2018, aggiunge Andrea Geminiani, direttore amministrativo: “I bandi sono stati fatti e si tratta di attendere l’iter per arrivare alla conclusione” ed è “Prevista anche una più stringente lotta all’evasione. Durante l’estate i controlli saranno intensificati e verranno attuati su ogni linea”, dice ancora Geminiani.