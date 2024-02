Savona, Operazione White & Coffee: arrestate 13 persone

Savona – Un’ampia operazione, denominata White & Coffee, ha visto l’arresto di 13 individui in diverse province italiane, tra cui Savona, Genova, Messina e Vercelli.

Questo risultato è stato possibile grazie all’imponente attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile, che ha dato seguito alle ordinanze del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Savona.

Le indagini hanno coinvolto una rete di 24 soggetti ritenuti gravemente indiziati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Di questi, 9 sono stati destinatari di ordinanze di custodia cautelare in carcere, mentre altri 15 hanno ricevuto misure di divieto di dimora nel comune di Savona.

La vasta operazione ha visto coinvolti poliziotti provenienti da diverse unità territoriali, supportati dall’impiego di unità cinofile.

Grazie a un’efficace collaborazione tra le forze dell’ordine, sono stati rintracciati e arrestati diversi soggetti, molti dei quali privi di fissa dimora, sul territorio nazionale.

Particolarmente significative sono state le operazioni condotte a Savona, dove le forze dell’ordine hanno arrestato 4 individui in flagranza di reato mentre cercavano di disfarsi della droga gettandola dalle finestre delle abitazioni.

Tra questi arrestati, vi erano un cittadino albanese e un italiano, entrambi incensurati, e due nigeriani con precedenti specifici legati al traffico di stupefacenti.

Altri 9 soggetti, tutti di nazionalità nigeriana e gambiana e con un passato penale nel campo dello spaccio e dell’immigrazione, sono stati oggetto di ordinanze di custodia cautelare in carcere.

Le indagini, condotte tra aprile e ottobre 2023, hanno permesso di individuare i principali responsabili della rete di spaccio attiva in Piazza del Popolo, gestita principalmente da cittadini stranieri.

Le attività investigative hanno documentato oltre 200 cessioni di stupefacenti, principalmente cocaina, crack e hashish, avvenute nella zona della piazza, spesso anche verso minorenni.

Gli spacciatori, per eludere i controlli, utilizzavano varie strategie, tra cui il nascondere la droga tra i cespugli o all’interno delle cover dei telefoni cellulari.

Le perquisizioni eseguite nei confronti degli indagati, in diverse città tra cui Savona, Altare, Loano, Varazze, Dego, Albisola Superiore, Cairo Montenotte, Millesimo e Sciarborasca, hanno portato al sequestro di oltre 3 etti di cocaina, mezzo chilo di hashish, materiale per il confezionamento della droga, numerosi telefoni cellulari e oltre 1.600 euro in contanti.

Durante l’operazione, sono state tratte in arresto altre 4 persone colte sul fatto mentre tentavano di disfarsi della droga lanciandola dai balconi.

Questi arresti, avvenuti in flagranza di reato, dimostrano l’efficacia dell’operazione e la determinazione delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di droga e garantire la sicurezza della comunità.

Il Questore di Savona ha sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini e delle autorità locali nella lotta contro il crimine e ha ringraziato i residenti della zona per le segnalazioni che hanno contribuito al successo dell’operazione.

La Polizia di Stato, ha precisato il Questore, è sempre pronta a intervenire tempestivamente per contrastare situazioni di criticità e garantire la tranquillità dei cittadini della Provincia di Savona.