Savona, incontro Assessore Alessio Piana e Governo per ex carcere Sant’Agostino

Sicurezza, l’Assessore Alessio Piana ha incontrato il Sottosegretario alla Giustizia Andra Ostellari: “Condivisa con il Governo l’importanza di un carcere a Savona”

L’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico e alla Sicurezza di Regione Liguria Alessio Piana ha condiviso con il Governo, in un incontro in videoconferenza con il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari, la necessità di traguardare un nuovo carcere a Savona.

“È stato un incontro costruttivo e produttivo – spiega l’Assessore Piana – abbiamo parlato di diverse tematiche riguardanti il territorio regionale e, tra queste, si è condivisa la necessità di ricostruire un carcere a Savona. Il Sottosegretario Ostellari ha già iniziato le interlocuzioni con il collega, il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, affinché si possa costruire questa importante struttura che manca ormai da troppi anni dalla provincia di Savona”.

“L’assenza di una realtà di questo tipo nel territorio savonese – aggiunge l’Assessore Piana – è una mancanza cui sarebbe importante sopperire, non solo per ragioni organizzative ma anche per ridare vita al terzo settore, riconoscendo la funzione sociale e rieducativa svolta dalle carceri, come anche sottolineato dal Sottosegretario Ostellari.

Come Regione Liguria, abbiamo dato la massima disponibilità ad essere parte attiva nell’ottenimento di questo importante obiettivo, sapendo che il percorso sarà complesso ma che con la volontà di tutti si potrà portare a compimento”.

Marcello Di Meglio