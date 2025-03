Borgio Verezzi, Foscolo: 2.5 milioni per accesso passeggiata a mare

“Nuovo accesso ciclopedonale alla passeggiata a mare di Borgio Verezzi e messa in sicurezza della viabilità circostante.

Da Regione Liguria arrivano circa 2 milioni e mezzo di euro destinati al Savonese, con un cofinanziamento comunale di poco più di 153mila euro.

Un intervento importante, approvato dalla giunta Bucci, che era atteso da tempo sul nostro territorio e migliorerà il transito veicolare e ciclopedonale nell’area tra via XXV Aprile, a senso unico di marcia, e Viale Colombo, a doppio senso, con l’inserimento di nuovi marciapiedi pedonali.

Si tratta di un’opera necessaria per la sicurezza e il benessere della cittadinanza di Borgio Verezzi che inciderà positivamente sul turismo, le attività commerciali e le imprese. Ricordo che il progetto finanziato con il Fondo strategico prevede quindi la realizzazione di un nuovo sottopasso in corrispondenza di via Cristoforo Colombo, così da ridurre sensibilmente il rischio di incidenti stradali (in passato anche mortali) e che nelle prossime settimane verrà stipulato un protocollo ad hoc tra Comune di Borgio Verezzi, Anas e Rfi.

Ancora una volta, il centrodestra al governo in Regione Liguria ha dimostrato di essere l’amministrazione del fare”.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo.