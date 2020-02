Savona, cade intonaco in testa ad una donna. Trauma cranico

Una donna trentenne è stata colpita alla testa dal crollo di un pezzo di intonaco del soffitto. L’incidente è accaduto poco dopo le ore 22 al civico numero 5 in corso Italia a Savona.

La signora è stata subito soccorsa dai sanitari del 118 e dai militi della Croce bianca; dopo i primi accertamenti è stata portata in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.

Non è in pericolo di vita, però è stato riscontrato un trauma cranico. Sul luogo del incidente è in corso un ispezione dei vigili del fuoco per verificare le condizioni del soffitto dello stabile. ABov

(Sono in corso aggiornamenti)