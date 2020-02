Avvio di stagione in sordina per Davide Craviotto

Genova, 10 feb. – Avvio di stagione in sordina per il genovese Davide Craviotto, che alla 7^ Ronde della Val Merula, a cui ha partecipato con la Peugeot 208 della By Bianchi ed in coppia con Fabrizio Piccinini, non è riuscito ad andare oltre l’ottava piazza assoluta finale nell’affollata classe R2B (14 concorrenti) con un distacco finale di oltre 1′ dal vincitore della categoria.

“Un distacco che non è da me – ha rilevato il portacolori della scuderia Project Team – e non è giustificabile solamente con il fatto che non sono in buone condizioni fisiche. Ho sofferto oltremodo, infatti, il tratto caratterizzato dal terreno umido nella ps d’apertura, non me l’aspettavo e, psicologicamente, mi ha bloccato: ho percorso quei km molto piano, rimediando subito un ritardo pesante per una gara come la ronde, dove hai poche opportunità per recuperare”.

“In seguito – ha aggiunto Craviotto – mi sono un pò ripreso, sono tornato sui miei livelli e, nell’ultima ps avrei voluto provare a recuperare qualcosa. Però siamo stati fermi 20′, siamo ripartiti con le gomme fredde e, a quel punto, non mi è sembrato il caso di rischiare. Ora devo rimettermi rapidamente e farmi trovare pronto per il prossimo impegno di questo inedito “Campionato Rally Liguria” che mi sembra stimolante”.